Il Parco del Mare come modello nazionale | il progetto presentato al Mit come best practice europea
Il Comune di Rimini ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un progetto che riguarda il Parco del Mare, definendolo come esempio di buona pratica europea. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rigenerazione urbana e ha ricevuto un riconoscimento istituzionale a Roma, evidenziando l'interesse per il modello adottato nel recupero di aree dedicate alla riqualificazione del territorio.
Il Comune di Rimini è stato protagonista a Roma di un importante riconoscimento istituzionale nel campo della rigenerazione urbana. presso la suggestiva sede della Casa dei Cavalieri di Rodi in Piazza del Grillo, si è tenuto l'evento "Gli interventi di rigenerazione urbana dell'Asse E del PSC MIT.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Temi più discussi: Parco del mare, nove chilometri di passeggiata e nuove dune: lavori terminati in tre anni; Parco del Mare, la svolta per Ostia: 36 mesi per ridisegnare il litorale romano; Ostia, via libera al Parco del Mare: waterfront e dune naturali. Costerà oltre 20 milioni di euro; Con il Parco del mare persi 1.500 posti auto. Al posto degli hotel fuori mercato parking con montacarichi.
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