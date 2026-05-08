Il Parco del Mare come modello nazionale | il progetto presentato al Mit come best practice europea

Da riminitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un progetto che riguarda il Parco del Mare, definendolo come esempio di buona pratica europea. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rigenerazione urbana e ha ricevuto un riconoscimento istituzionale a Roma, evidenziando l'interesse per il modello adottato nel recupero di aree dedicate alla riqualificazione del territorio.

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Il Comune di Rimini è stato protagonista a Roma di un importante riconoscimento istituzionale nel campo della rigenerazione urbana. presso la suggestiva sede della Casa dei Cavalieri di Rodi in Piazza del Grillo, si è tenuto l'evento "Gli interventi di rigenerazione urbana dell'Asse E del PSC MIT.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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