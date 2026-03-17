Ecco i finalisti del Premio Sila | nella decina selezionata dalla giuria c’è anche la giornalista Anna Mallamo

Sono stati annunciati i finalisti del Premio Sila, tra cui figura anche la giornalista Anna Mallamo. La selezione comprende una decina di nomi scelti dalla giuria. Il percorso dei finalisti si snoda tra temi legati alle radici classiche e alle sfide contemporanee, con focus sulla violenza adolescenziale e la memoria. La cerimonia di premiazione si terrà prossimamente.

Sarà un viaggio attraverso le radici classiche e le inquietudini del presente, tra la violenza dell’adolescenza e la ricerca della grazia, tra padri e figli, tra desiderio e memoria. È quanto promette la decina 2026 del Premio Sila, svelata ieri mattina nella sede della Fondazione, nel cuore del centro storico di Cosenza. Con l’introduzione del presidente della Fondazione, Enzo Paolini, e della direttrice del Premio, Gemma Cestari, i giurati Valerio Magrelli, Emanuele Trevi e Nicola Lagioia in collegamento hanno illustrato alcune delle peculiarità dei dieci titoli selezionati per la quattordicesima edizione. La rosa dei libri scelti include... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Premio Sila XIV, un viaggio tra autori classici e letture contemporanee. Tre sezioni: letteratura, economia e società. Oltre ad uno spazio dedicato a saggi e opere di autori stranieri. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/03/premio-sila-autori-letteratura-6 - facebook.com facebook

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