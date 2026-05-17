Dalla Serie A2 alla consolle | Martina Lombardo vince la Woman Dj Mei Battle

Martina Lombardo, conosciuta come Mmell in ambito musicale, ha conquistato il titolo alla “Woman Dj Mei Battle”, competizione dedicata alle DJ donne. La vittoria arriva dopo aver partecipato alla Serie A2, il secondo livello del campionato di calcio. Lombardo, che si esibisce come DJ, si è affermata tra altre concorrenti con la sua performance. La competizione si è svolta in un luogo dedicato alla musica elettronica, attirando pubblico e appassionati del settore.

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