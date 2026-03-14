DJ Woman on the Consolle Carpet | la rivoluzione al femminile

A Milano nasce DJ Woman on the Consolle Carpet, un progetto discografico che vede protagoniste donne nel mondo della musica elettronica. L’iniziativa mira a promuovere la presenza femminile nel settore e si presenta come una novità assoluta nel panorama musicale della città. L’evento debutta con una serie di performance e collaborazioni che mettono in primo piano le DJ donne.

. La nuova iniziativa DJ Woman On The Consolle Carpet debutta a Milano con un progetto discografico senza precedenti pronto a scardinare ogni pregiudizio nel mondo della musica elettronica. Il prossimo mercoledì 18 marzo, la prestigiosa cornice del Just Me Milano, situata in viale Luigi Camoens 2, diventerà il fulcro di un cambiamento significativo per l’industria musicale italiana. L’appuntamento, intitolato DJ Woman on the Consolle Carpet, è un progetto ideato e prodotto da Temptationsglam Events in sinergia con TIM Magazine. Questa importante manifestazione è curata con estrema cura dalla rinomata agenzia Temptationsglam Events Milan del celebre organizzatore Anthony Russo, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla professionalità femminile dietro le console. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Leggi anche: Aggredito dal branco prima dietro la consolle del dj e poi nel parcheggio: 18enne finito in ospedale

Leggi anche: Dalle moto alla consolle da dj: Marco Melandri e Alessandro Bruno lanciano la nuova hit romagnola