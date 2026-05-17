Un gruppo ristretto di persone si è mosso verso la regione della Galilea, lasciando alle spalle paure e incertezze. Sono solo undici individui, descritti come deboli, eppure sono stati incaricati di una missione importante. La narrazione si concentra sul passaggio da sentimenti di timore a un incarico ufficiale, senza approfondire le ragioni di questa scelta o i dettagli del processo di trasformazione. Il racconto si sofferma sulle azioni compiute e sui passaggi chiave del loro cammino.

? Domande chiave Perché undici uomini fragili sono stati scelti per una missione impossibile?. Come ha fatto Gesù a trasformare il senso di colpa in mandato?. Dove si nasconde la vera forza di una comunità senza potere?. Cosa accade quando la missione deve continuare nonostante il dubbio interiore?.? In Breve Undici apostoli e donne fedeli ripercorrono i sentieri tra Betsaida e Cafarnao.. Il gruppo torna tra le località di Genezaret, Tiro e Cesarea di Filippo.. La missione si svolge lungo le rive del lago tra Tiberiade e i villaggi.. Il mandato di movimento nasce dal superamento del dubbio degli undici seguaci.. In Galilea, tra i sentieri che collegano Betsaida a Cafarnao, undici amici e alcune donne coraggiose ripartono dopo aver il Maestro risorgere, trasformando il dubbio in un mandato di movimento verso le rive del lago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla paura al mandato: il ritorno in Galilea dei pochi fedeli

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