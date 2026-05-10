Dalla Collegiata a San Luca il pellegrinaggio dei ragazzi fedeli

Una decina di ragazzi, alcuni maggiorenni e altri minorenni, ha deciso di intraprendere un pellegrinaggio a piedi da una chiesa storica fino a un santuario situato in collina. Il gruppo ha percorso diversi chilometri, seguendo un itinerario tradizionale, in un momento di condivisione religiosa. Durante il cammino, i giovani si sono fermati in diverse tappe, rispettando i momenti di preghiera e di raccoglimento.

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La fede condivisa. Una decina di ragazzi, due maggiorenni gli altri minorenni, ha deciso di partecipare al pellegrinaggio parrocchiale a San Luca all’inizio del mese di maggio facendo a piedi il cammino dalla Collegiata di San Giovanni passando per Le Budrie fino al santuario sul Colle Guardia dove si sono uniti ad una celebrazione. Idea nata spontaneamente da un gruppetto di ragazzi che si è consolidato anche grazie al giubileo dei giovani. "L’idea del pellegrinaggio – spiega Andrea, uno degli ideatori di questa iniziativa di fede – è nata poco da una intuizione mia e di un altro amico che insieme a me svolge il servizio come ministrante nella parrocchia Collegiata di Persiceto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Collegiata a San Luca, il pellegrinaggio dei ragazzi fedeli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Terni, i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi: la giornata