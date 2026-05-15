Dopo la fine del Mondiale, il tecnico della nazionale francese ha dichiarato di essere disponibile a valutare nuove opportunità, esprimendo anche interesse per l’Italia. Ha un passato da giocatore e allenatore nel nostro paese, dove ha maturato un’esperienza significativa. Dopo aver annunciato il suo addio alla panchina francese, si è detto aperto a future sfide nel calcio. La sua conoscenza del nostro settore e del metodo di lavoro sono elementi che ha più volte sottolineato.

C’è un nome in più per la panchina dell’Italia. E non uno qualsiasi. Bensì quello di Didier Deschamps, vicecampione del Mondo in carica, campione del Mondo da c.t. della Francia nel 2018, e da giocatore nel 1998. Uno che tra l’altro conosce bene e ama il nostro Paese, dove si è affermato calcisticamente, e ha fatto gavetta da allenatore. E che appena può parla la nostra lingua con naturalezza. Insomma, l’autocandidatura del francese ha il suo fascino, anche perché a ottobre c’è già in programma un Francia-Italia, per la Nations League. L’esordio italiano di Deschamps ci fu nel 1994. Il francese arrivò alla Juventus proveniente dal Marsiglia, dove aveva vinto tra l’altro la prima Champions League, da capitano, e dove più tardi ha riportato il titolo di campione di Francia da allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Dopo il Mondiale sono disponibile, perché no?": Deschamps chiama Italia, i dettagli

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