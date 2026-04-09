Donnarumma ha commentato gli ultimi giorni difficili per il calcio italiano, sottolineando di non aver mai chiesto un premio alla Nazionale. In una dichiarazione pubblica, il portiere si è lasciato andare alle lacrime mentre parlava della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali, evidenziando il momento complicato che sta attraversando. La sua voce si è fatta sentire in un contesto di grande tensione emotiva, senza entrare in dettagli specifici.

Gianluigi Donnarumma rompe il silenzio. A una settimana dalla sconfitta contro la Bosnia, che è costata agli azzurri la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, il capitano della Nazionale è tornato a parlare del fallimento dell'Italia. Di seguito, le dichiarazioni che l'ex portiere del Milan ha rilasciato ai microfoni di 'Sky Sport'. Sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Soni stati giorni molto duri e faticosi, per tutti gli italiani. Ci tenevamo tanto ad andare al Mondiale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c'è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male. Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna ripartire, andare avanti e reagire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Donnarumma: “Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia. Mai chiesto un premio alla Nazionale, però…”

Donnarumma in lacrime: "Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale""Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra.

Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale: “Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale”La delusione per il nuovo fallimento dell’Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma.

Temi più discussi: Donnarumma in lacrime: 'Mi sento responsabile, ma torneremo grandi'; Donnarumma: Italia, mi sento responsabile per il mancato Mondiale. Tutto questo fa male; Donnarumma ancora in lacrime per la Nazionale: Ti senti responsabile, fa male. Ma bisogna andare avanti; Donnarumma in lacrime: Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale.

Italia, Donnarumma chiarisce: Non abbiamo chiesto nessun premio qualificazione, sono stati due giorni faticosiIl portiere del Manchester City e della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport Italia, della cocente esclusione dal Mondiale della nostra Nazionale. gonfialarete.com

Italia, Donnarumma in lacrime: Mai chiesto soldi per il Mondiale. Su Gattuso, Buffon e Gravina...Il portiere degli Azzurri si commuove rispondendo alle domande sulla terza esclusione dalla Coppa del Mondo che ha messo in discussione il sistema calcio italiano ... tuttosport.com

Grinta e cuore: lo spirito dei napoletani "Gigio" Donnarumma, tra riscatto e polemiche, torna sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Il portiere si è detto pronto a ripartire subito, superando le recenti delusioni. Sul tema premi, inoltre, ha chiarito: è dispiaciuto - facebook.com facebook

La smentita di #Donnarumma: "Mai chiesto premi alla FIGC per il Mondiale, sono rimasto ferito dai commenti usciti" x.com