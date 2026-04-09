Donnarumma | Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia Mai chiesto un premio alla Nazionale però…
Donnarumma ha commentato gli ultimi giorni difficili per il calcio italiano, sottolineando di non aver mai chiesto un premio alla Nazionale. In una dichiarazione pubblica, il portiere si è lasciato andare alle lacrime mentre parlava della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali, evidenziando il momento complicato che sta attraversando. La sua voce si è fatta sentire in un contesto di grande tensione emotiva, senza entrare in dettagli specifici.
Gianluigi Donnarumma rompe il silenzio. A una settimana dalla sconfitta contro la Bosnia, che è costata agli azzurri la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, il capitano della Nazionale è tornato a parlare del fallimento dell'Italia. Di seguito, le dichiarazioni che l'ex portiere del Milan ha rilasciato ai microfoni di 'Sky Sport'. Sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Soni stati giorni molto duri e faticosi, per tutti gli italiani. Ci tenevamo tanto ad andare al Mondiale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c'è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male. Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna ripartire, andare avanti e reagire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Donnarumma in lacrime: "Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale""Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra.
Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale: “Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale”La delusione per il nuovo fallimento dell’Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma.
Temi più discussi: Donnarumma in lacrime: 'Mi sento responsabile, ma torneremo grandi'; Donnarumma: Italia, mi sento responsabile per il mancato Mondiale. Tutto questo fa male; Donnarumma ancora in lacrime per la Nazionale: Ti senti responsabile, fa male. Ma bisogna andare avanti; Donnarumma in lacrime: Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale.
Italia, Donnarumma chiarisce: Non abbiamo chiesto nessun premio qualificazione, sono stati due giorni faticosiIl portiere del Manchester City e della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport Italia, della cocente esclusione dal Mondiale della nostra Nazionale. gonfialarete.com
Italia, Donnarumma in lacrime: Mai chiesto soldi per il Mondiale. Su Gattuso, Buffon e Gravina...Il portiere degli Azzurri si commuove rispondendo alle domande sulla terza esclusione dalla Coppa del Mondo che ha messo in discussione il sistema calcio italiano ... tuttosport.com
Grinta e cuore: lo spirito dei napoletani "Gigio" Donnarumma, tra riscatto e polemiche, torna sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Il portiere si è detto pronto a ripartire subito, superando le recenti delusioni. Sul tema premi, inoltre, ha chiarito: è dispiaciuto - facebook.com facebook
La smentita di #Donnarumma: "Mai chiesto premi alla FIGC per il Mondiale, sono rimasto ferito dai commenti usciti" x.com