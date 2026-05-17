Dalla luna disabitata alle mucche senza corna | cinque racconti apocrifi

Nel corso degli anni, sono circolate diverse storie e racconti che, pur non avendo basi storiche confermate, sono stati tramandati come aneddoti o curiosità. Tra queste, alcune narrazioni riguardano ambientazioni insolite come una luna disabitata oppure episodi legati al mondo agricolo, come le mucche prive di corna. Un esempio di questo tipo di narrazione deriva da una rubrica apocrifa di un giornalista, la quale ricorda come durante il ventennio fascista il governo avesse vietato le parole straniere, sostituendole con termini italiani, e come alcune preparazioni culinarie siano state ribattezzate in modo particolare

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Da una rubrica apocrifa di Mario Brancacci. Quando, nel ventennio fascista, il governo soppresse le parole straniere, vietandone l’importazione e imponendone la versione italiana, le triglie in salsa mousseline si videro servite in salsa Mussolini. Quindi un politico imbecille, facendosi vindice dell’italianità, esercitò la sua pressione sul governo perché fossero tassate le parole straniere sulle insegne degli esercizi pubblici. Un umorista chiosò: “Invece di imporre balzelli sulle parole di altre lingue, propongo di tassare l’imbecillità dei nostri politici. E’ così sconfinata che, tassandola, potremmo abolire tutte le altre imposte, come a Montecarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla luna disabitata alle mucche senza corna: cinque racconti apocrifi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading Sullo stesso argomento Leggi anche: In Francia i genitori iscrivono cinque mucche all’asilo per salvare la scuola Leggi anche: Camilla dalla Luna live show alle Maioliche di Faenza