In Francia i genitori iscrivono cinque mucche all’asilo per salvare la scuola

In un piccolo comune francese, i genitori hanno deciso di iscrivere cinque mucche all’asilo per impedire la chiusura di una classe. La scuola locale rischia di chiudere e, per opporsi, alcuni genitori hanno scelto questa strategia insolita. La decisione ha attirato l’attenzione sulla questione della sostenibilità delle scuole rurali e sulle difficoltà di mantenere aperte le strutture didattiche in aree poco popolate.

La chiusura di una classe si può trasformare in una battaglia di creatività. Nel piccolo comune alsaziano di Moosch, 1.600 anime nell’Alto Reno, genitori e amministratori hanno trovato un modo singolare per dire “no” ai tagli: hanno ufficialmente iscritto alla scuola dell’infanzia cinque giovani mucche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Presunti maltrattamenti all’asilo, la voce dei genitori: “Mio figlio è una vittima. Non dormo da cinque giorni”Sono state tre le famiglie che questa mattina si sono presentate davanti al Tribunale di Benevento, in attesa degli interrogatori di garanzia... Maltrattamenti all’asilo, Mastella incontra i genitori: “La scuola per ora resterà chiusa. Accertiamo la verità dei fatti”Tempo di lettura: 4 minutiDrammatico incontro questa mattina tra i genitori dei piccoli allievi della Scuola dell’Infanzia di Benevento, dove secondo... Temi più discussi: Crimini di guerra. L’artista libanese Ali Cherri porta in tribunale il raid di Beirut che ha ucciso i genitori; Divieto social agli under-15 in Francia: ok del Senato a una versione mitigata; Francia verso il divieto dei social ai minori di 15 anni; Ali Cherri sporge denuncia in Francia per crimini di guerra a Beirut. I diritti dei papà in EuropaIn Francia Julien ha potuto restare a casa con la figlia grazie al congedo di paternità di 28 giorni previsto dalla legge. In Germania Markus utilizza l’Elterngeld e il congedo parentale che permette ... ilsole24ore.com Francia choc, bimbo di 2 anni trovato morto nella stanza di un hotel: fermati i genitoriUn bambino di 21 mesi è stato trovato morto in una stanza di albergo a Lunel, vicino Montpellier, nel sud della Francia: secondo quanto riportato dal sito di LCI sul corpicino sono state trovate ... ilgazzettino.it Crisi carburanti in Francia: carenze diffuse e tensioni sociali in crescita - facebook.com facebook Grave incidente ferroviario nel Nord della #Francia. Intorno alle 7 del mattino tra Bethune e Lens, un treno ad alta velocità ( #TGV) ha urtato il rimorchio di un camion dell'esercito. x.com