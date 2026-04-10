Vespa replica alle critiche dem | Per noi la par condicio una religione Pd non abituato al confronto

Durante una puntata di Porta a Porta, si è registrato un acceso scambio tra un rappresentante del partito di governo e il giornalista conduttore. La discussione è iniziata con una critica rivolta al giornalista, che ha portato a una reazione veemente di quest'ultimo. Vespa ha poi risposto alle accuse affermando che per loro la par condicio rappresenta un principio fondamentale, mentre ha commentato che il partito di opposizione non è abituato al confronto.

“Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione“. Bruno Vespa tiene il punto e con polso fermo replica alle critiche del Pd, dopo lo scontro di ieri sera in studio con il responsabile esteri del partito, Peppe Provenzano. Insomma, Vespa non sente ragioni e non si concede alle critiche dei dem che definisce“abituati nelle televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica“. Il conduttore fa diretto riferimento alla pronta alzata di scudi del partito a guida Elly Schlein nei confronti del deputato, intervenuto a stretto giro appellandosi alla Rai chiedendo “una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vespa replica alle critiche dem: “Per noi la par condicio una religione, Pd non abituato al confronto” Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD) Referendum, Meloni: Pd insorge per l’ospitata a Quarta Repubblica “senza par condicio”Ennesima puntata di Quarta Repubblica interamente dedicata al sì per il referendum, coronata dall'ospitata di Giorgia Meloni: il Pd chiede... Temi più discussi: Striscia la notizia: Milo Infante lancia un guanto di sfida a Bruno Vespa: Restate su Rai 2 Video; La mia vita sessuale è un ricordo: la confessione di Amanda Lear alla Fagnani; Striscia la notizia: Antonio Zequila, aka Er Mutanda Video; Striscia la notizia: Lezione di Vittoria Ricci al Master di Giornalismo Iulm Video. Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it Bruno Vespa e la sfuriata con Provenzano: Da lui la più grave offesaNella puntata di ieri di Porta a Porta l’ira del conduttore dopo una battuta del deputato Pd ... msn.com #FdI commenta lo scontro tra #BrunoVespa e #GiuseppeProvenzano e replica alle accuse del #Pd: "Sono rimasti a Telekabul". "Immaginatevi se tornassero al governo cosa potrebbe accadere..." x.com La prima pagina di Gazzetta del Sud oggi in edicola https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ Carburanti, scattano le restrizioni Lettera con foto di una siringa e minacce alla candidata a sindaco Stefania Fratto La mamma di Sofia replica a Rosa Vespa. - facebook.com facebook