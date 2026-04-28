In una recente puntata della serie televisiva, il protagonista si impegna a prevenire una possibile escalation di violenza tra organizzazioni criminali e a rintracciare una giovane scomparsa. Durante l’episodio, il personaggio principale indaga su questi due casi, mentre un altro personaggio interviene per risolvere una complicazione improvvisa. La puntata ha riscosso grande interesse tra il pubblico italiano che segue con assiduità questa fiction.

C’è un appuntamento che, stando ai dati di ascolto, gli italiani non mancano mai: guardare le puntate di Il Commissario Montalbano. Un rito che si ripete puntuale, non importa che siano repliche di repliche. Stasera in tv il nostro Montalbano torna con Par condicio, episodio tratto dall’omonimo racconto di Andrea Camilleri contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano, con un’incursione anche nel racconto Catarella risolve un caso da Gli arancini di Montalbano. Un doppio omaggio alla scrittura del maestro agrigentino, che in questo episodio trova una delle sue trasposizioni più riuscite. La regia è di Alberto Sironi, la sceneggiatura firmata dallo stesso Camilleri con Francesco Bruni e Salvatore De Mola.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Evitare una guerra di mafia e trovare una ragazza scomparsa: in Par Condicio, Montalbano indaga e Catarella salva la situazione

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Montalbano stasera in tv indaga con Par condicio, ma stavolta è Catarella il vero eroeEvitare una guerra di mafia e trovare una ragazza scomparsa: in Par Condicio, Montalbano indaga e Catarella salva la situazione ... amica.it

hai saltato lo spazio con la presidente della commissione vigilanza Rai movimento 5 stelle. bisogna scrivere cose corrette altrimenti si rischiano querele. #storiealbivio sempre in par condicio x.com

8 anni dopo par condicio… i dayoff napoletani che ci piacciono! - facebook.com facebook