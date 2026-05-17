Dalla costa ai boschi | la rete del soccorso romagnolo si prepara all' estate con addestramenti speciali

Con l’arrivo dell’estate, il Servizio 118 Romagna Soccorso ha avviato un programma di addestramenti specifici per rafforzare la preparazione delle squadre di soccorso. Le attività coinvolgono le principali realtà del territorio e si svolgono sia sulle spiagge che nei boschi, con esercitazioni pratiche mirate a migliorare le capacità di intervento in diverse situazioni di emergenza. Le sessioni di formazione sono state pianificate per tutto il periodo estivo e prevedono simulazioni di soccorso in ambienti diversi.

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