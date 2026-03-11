messico i duri addestramenti dei soldati per entrare nelle forze speciali e combattere i cartelli

Nel Messico, sono stati diffusi video che mostrano i soldati dell’esercito impegnati in duri allenamenti per entrare nel Corpo delle Forze Speciali. Le immagini ritraggono esercitazioni intense finalizzate a preparare il personale militare a operazioni contro i cartelli. Le clip testimoniano il livello di preparazione richiesto e i metodi di addestramento adottati.

Sono stati diffusi i video dei soldati dell’esercito messicano che si stanno addestrando per entrare nel Corpo delle Forze Speciali. Nell’ultimo test, i militari hanno dovuto scalare il vulcano Iztaccíhuatl che circonda Città del Messico: un’escursione in salita di 25 chilometri con un carico di oltre 20 chili di attrezzatura fino a una delle vette più alte del Paese. Prima dell’esercitazione, i soldati hanno compiuto un’offerta e un rituale per chiedere il permesso alla montagna di potersi addestrare su di essa. Le forze speciali messicane sono uno squadrone d’élite dell’esercito che viene comunemente incaricato di combattere i cartelli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

