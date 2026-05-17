Dalla Brigata Sassari alla guerra cognitiva Come cambia il ruolo dell’Esercito

Dalla storia della Brigata Sassari alle sfide della guerra cognitiva, il ruolo dell’Esercito si evolve nel tempo. Recentemente, le forze armate hanno partecipato a operazioni di vario genere, includendo missioni di pace e attività di supporto alle autorità civili. Le nuove tecnologie e le minacce digitali hanno portato a un ripensamento delle strategie di difesa, con un’attenzione crescente alle operazioni informatiche e alla sicurezza cibernetica. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di adattamento alle esigenze di sicurezza nazionali e internazionali.

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“Nell’indirizzare un deferente omaggio alla memoria di quanti hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere, ricordo che la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della Forza armata rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l’affermazione dei valori della Costituzione, nel vasto contesto internazionale in cui si inserisce la vita del nostro Stato.” Non potevano essere scelte parole migliori di quelle usate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il 165° anno di costituzione dell’Esercito, specie nel quadro del “grave inasprimento dei conflitti in atto”. Ed una grata attenzione va quindi rivolta in particolare alla difficile situazione in cui si trova ora la Brigata Sassari, inquadrata nel comando della missione Unifil. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla Brigata Sassari alla guerra cognitiva. Come cambia il ruolo dell’Esercito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 'Come Folgore dal cielo', in un libro la storia della Brigata paracadutisti dell'EsercitoFirenze, 11 maggio 2026 – I valori della Folgore, in un volume che racconta la storia della Brigata. Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito: la Germania si prepara alla guerra?Una clausola passata quasi inosservata in un’ampia revisione della politica tedesca sul servizio militare ha suscitato scalpore dopo che è emerso che... #Sestu, lunedì 18 maggio i tecnici di #Abbanoa effettueranno un intervento di manutenzione della rete idrica in via Montesanto: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni tra le 8 e le 16.30 nelle vie Montesanto, Brigata Sassari e Col Del Rosso. @Co x.com Dalla Brigata Sassari alla guerra cognitiva. Come cambia il ruolo dell’EsercitoNell’indirizzare un deferente omaggio alla memoria di quanti hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere, ricordo che la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini della Forz ... formiche.net Brigata Sassari, consegnata la medaglia d’argento al valore dell’EsercitoMedaglia d'argento al valore dell'Esercito per il 151° Reggimento Sassari. Riconoscimento ufficiale per la missione UNIFIL in Libano 24/25 ... cagliaripad.it