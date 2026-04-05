Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito | la Germania si prepara alla guerra?

Durante una recente revisione della normativa sul servizio militare, è stata inserita una clausola che vieta di lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito. La disposizione è passata quasi inosservata tra le altre modifiche approvate e ha suscitato alcune preoccupazioni. La norma si applica a tutti i cittadini e prevede sanzioni in caso di violazione. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo di questa aggiunta.

Una clausola passata quasi inosservata in un’ampia revisione della politica tedesca sul servizio militare ha suscitato scalpore dopo che è emerso che la legge impone agli uomini fino a 45 anni di età di ottenere l’autorizzazione dalle forze armate prima di qualsiasi soggiorno significativo all’estero, anche in tempo di pace. Un preludio alla mobilitazione della Germania in vista di una guerra europea, magari contro la Russia, di cui i vertici tedeschi stanno valutando la possibilità? ù La legge, entrata in vigore il 1° gennaio, mira a rafforzare le forze armate e prevede che tutti i diciottenni di sesso maschile compilino un questionario per valutare la loro idoneità al servizio militare, ma non prevede la coscrizione obbligatoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito: la Germania si prepara alla guerra? Follia in Germania: senza ok dell’esercito nessun giovane può lasciare il Paese per più di tre mesiChe cosa sta diventando la Germania nell’era del riarmo? Una società che si impoverisce progressivamente – come gran parte dell’Europa – e il cui... Germania, gli uomini devono chiedere l’autorizzazione all’esercito per soggiorni prolungati all’esteroUna norma introdotta alla fine del 2025 impone ali uomini tedeschi di età compresa tra i 17 e i 45 anni di richiedere un permesso all'Esercito - la... Argomenti più discussi: L'Austria rifiuta richieste degli Usa di sorvolare il suo territorio; Iran: export bloccato da chiusura Stretto Hormuz, hub petrolifero Iraq in crisi; Il pentimento del giudice che ha attaccato colleghi e avvocati per il Sì: Ho utilizzato un linguaggio non continente; La missione nel Golfo spiegata bene da Meloni: se la situazione peggiora a rischio l'energia italiana (video). Questo è il primo Paese americano ad aver vietato la caccia sportiva e i crudeli trofei (e tutti dovrebbero imitarlo)La Costa Rica è il primo Paese del continente americano ad aver vietato a livello nazionale la caccia sportiva e ai trofei, eliminando di fatto ogni base legale per l’uccisione di animali selvatici a ... greenme.it Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito: la Germania si prepara alla guerra- facebook