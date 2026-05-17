Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina | si decide chi va in Champions le formazioni UFFICIALI

Durante la penultima giornata di Serie A, alle ore 12, si giocano cinque partite che determineranno le squadre qualificate alla Champions League. Tra queste, spiccano il derby cittadino, la sfida tra Genoa e Milan, e quella tra Juventus e Fiorentina. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio, e il risultato di queste gare potrà influenzare significativamente la classifica finale. Le partite si svolgono tutte nello stesso orario, creando grande attesa tra gli appassionati.

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Mezzogiorno di fuoco per la nostra Serie A Penultima giornata di Serie A. Alle ore 12 cinque partite in cui si decide, anche se poi alla fine del campionato mancheranno ulteriori novanta minuti, chi andrà in Champions League. (Screen sito Uefa) – Calciomercato.it Dal derby Roma-Lazio a Genoa-Milan passando per Juve-Fiorentina fino a Como-Parma e Pisa-Napoli, ecco le formazioni UFFICIALI delle cinque gare: COMO-PARMA. COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina: si decide chi va in Champions, le formazioni UFFICIALI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il derby Roma-Lazio si accende nella corsa Champions domenica. Sullo stesso argomento Fiorentina-Genoa, formazioni ufficiali: Braschi in campo dal primo minutoFIRENZE – Vanoli deve aver letto il titolo di Firenzepost: fa giocare Riccardo Braschi dal primo minuto. Juve-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Vlahovic. Vanoli con Piccoli dal 1'Juventus e Fiorentina si affrontano all'Allianz Stadium per la 37ª giornata di Serie A. Edin #Dzeko chiamato a parlare dell’ #ASRoma e della corsa alla #UCL. L’ex attaccante giallorosso ha ammesso di augurarsi un aiuto dal Genoa di Daniele #DeRossi contro il Milan, ricordando però come per la Roma sia prima fondamentale vincere # x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Genoa – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataIl Milan si prepara a una trasferta delicatissima sul campo del Genoa, in una sfida che può pesare in modo determinante sulla corsa alla prossima Champions League. Domenica, allo Stadio Luigi Ferraris ... stadiosport.it Genoa-Milan, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniIl Milan è spalle al muro e contro il Genoa ha un solo risultato: vincere. Il crollo di risultati ha dissipato il vantaggio che aveva accumulato la squadra di Massimiliano Allegri sulle inseguitrici n ... calciomercato.com