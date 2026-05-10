Fiorentina-Genoa formazioni ufficiali | Braschi in campo dal primo minuto

Nella partita tra Fiorentina e Genoa, le formazioni ufficiali sono state pubblicate e tra le novità c'è la presenza di Riccardo Braschi, che scende in campo dall'inizio. La scelta del tecnico della Fiorentina riguarda proprio l’attaccante nato nel 2006, che fa il suo debutto in serie A. Questa decisione è stata presa dopo aver letto le indicazioni fornite dal portale locale.

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FIRENZE – Vanoli deve aver letto il titolo di Firenzepost: fa giocare Riccardo Braschi dal primo minuto. Per l’attaccante 2006 della Fiorentina è il debutto, finalmente, in serie A. Torna Parisi. Gudmundsson si accomoda in panchina. Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa. GENOA (3-4-2-1): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommarinva, onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Genoa, formazioni ufficiali: Braschi in campo dal primo minuto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali. In attacco tocca a BraschiAl “Franchi” i viola sfidano il Genoa andando a caccia del punto che manca alla matematica certezza. Fiorentina Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, torna Calhanoglu dal primo minutodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Argomenti più discussi: Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Genoa, probabili formazioni: Parisi dal 1?, ma dove? Piccoli in risalita; Il Genoa senza vittorie a Firenze da 49 anni: oggi ci prova De Rossi. Gli assenti salgono a 5. Live dalle 15.