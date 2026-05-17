L’annuncio di un addio inatteso ha preso tutti di sorpresa, lasciando spazio a un senso di vuoto e di fine di un percorso. Nonostante ciò, le attività sono già riprese con l’obiettivo di individuare una figura che possa assumere le responsabilità lasciate vacanti. La decisione di cambiare direzione segna la conclusione di un periodo e l’inizio di una fase nuova, in cui si guarda avanti senza perdere di vista le sfide da affrontare.

Tempo di lettura: 3 minuti Il sapore dolceamaro di un ciclo che si chiude e la necessità, immediata, di proiettarsi nel domani. In occasione del consueto e tradizionale pellegrinaggio a Montevergine per salutare la Madonna, in casa Avellino i sentimenti si incrociano. Da una parte c’è l’orgoglio per un campionato importante, culminato con la conquista dei playoff; dall’altra, la sorpresa per l’improvviso addio del tecnico Davide Ballardini. A fare il punto della situazione ai piedi del Santuario, con la consueta lucidità e senza nascondere un pizzico di amarezza, è il presidente Angelo Antonio D’Agostino. L’ufficialità della separazione è arrivata proprio mentre la piazza già sognava la continuità tecnica per dare l’assalto alla categoria superiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - D’Agostino: “Addio inaspettato, ma siamo già al lavoro per il sostituto”

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