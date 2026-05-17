Dagli antichi proverbi al risotto | nel liceo monzese si studiano insieme ai nonni le tradizioni di Monza

Al Liceo Carlo Porta di Monza si svolgono attività dedicate alla scoperta delle tradizioni locali, coinvolgendo anche i nonni degli studenti. Tra le materie e le iniziative ci sono lo studio di proverbi antichi e la preparazione di piatti tipici come il risotto con la luganega. Questi momenti rappresentano un modo per conoscere e tramandare le usanze di Monza e del territorio circostante, attraverso incontri tra generazioni e attività pratiche.

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