Dagli antichi proverbi al risotto | nel liceo monzese si studiano insieme ai nonni le tradizioni di Monza
Al Liceo Carlo Porta di Monza si svolgono attività dedicate alla scoperta delle tradizioni locali, coinvolgendo anche i nonni degli studenti. Tra le materie e le iniziative ci sono lo studio di proverbi antichi e la preparazione di piatti tipici come il risotto con la luganega. Questi momenti rappresentano un modo per conoscere e tramandare le usanze di Monza e del territorio circostante, attraverso incontri tra generazioni e attività pratiche.
Dagli antichi proverbi al risotto con la luganega, al Liceo Carlo Porta di Monza si studiano (e si tramandano) le antiche tradizioni di Monza e del territorio. Pionieri dell'iniziativa sono gli studenti della classe 4AS dell'istituto di via della Gurrina, guidati dalla professoressa Valeria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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