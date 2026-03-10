C’è un sasso nel risotto ai funghi e si rompe i denti mangiandolo 40enne fa causa ma il giudice le dà torto

Una donna di 40 anni ha intentato una causa dopo aver rotto un dente mangiando un risotto ai funghi contenente un sasso. La vicenda si è svolta in un tribunale, dove la donna ha presentato il ricorso, ma il giudice ha respinto la richiesta, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per accoglierla. La cena si svolgeva in modo normale prima dell’incidente.

Doveva essere una tranquilla serata casalinga, di quelle in cui si prepara un piatto gustoso. Il profumo avvolgente del brodo caldo, l’aroma inconfondibile dei funghi porcini secchi appena rinvenuti nell’acqua, la morbidezza della mantecatura finale. Invece, per una quarantenne di Pisa, quella sera di marzo del 2021 si è trasformata in un incubo in una frazione di secondo. Proprio mentre assaporava la prima, calda forchettata del suo risotto, pregustandone la morbidezza, un “ crack ” improvviso e sordo ha interrotto la cena. Un dolore lancinante le ha attraversato la bocca: nascosti tra i chicchi e i funghi, c’erano dei piccoli sassolini. La masticazione è stata fatale, mandando in frantumi due denti e facendo saltare irrimediabilmente un intero ponte dentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

