Sassolini nel risotto ai funghi 40enne si rompe i denti e fa causa Ma il tribunale dà ragione al punto vendita

Un uomo di 40 anni ha denunciato un ristorante dopo aver trovato dei sassolini nel risotto ai funghi, rompendo i denti nel tentativo di mangiare. La causa è arrivata in tribunale, che ha deciso a favore del punto vendita, respingendo l’azione legale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla qualità degli alimenti serviti e sulla responsabilità dei locali pubblici.

Quella che doveva essere una cena tranquilla si è trasformata un'esperienza da ricordare. Ma non certo per il sapore del piatto. È accaduto a marzo del 2021 a una donna di 40 anni di Pisa che aveva deciso di preparare per cena un risotto ai funghi. Dopo aver acquistato in una nota catena di supermercati una confezione di porcini secchi, è rientrata a casa e di è messa ai fornelli. Ma proprio mentre stava mangiando il risotto ha avvertito all'improvviso un dolore lancinante. In bocca, diversi sassolini – scrive il Corriere della Sera – le avevano rotto alcuni denti durante la masticazione. Il ricorso rigettato dai legali. Il giorno dopo, il suo dentista le presenta il preventivo: due denti rotti, un ponte saltato.

