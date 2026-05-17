Da Rieti il ministro Calderone rilancia l’articolo 46 della Costituzione

Da Rieti, il ministro Calderone ha annunciato un rilancio dell’articolo 46 della Costituzione, evidenziando l’intenzione di rafforzare la partecipazione dei lavoratori nelle imprese. La città si configura come esempio nazionale in relazione all’attuazione della legge n. 762025, dedicata proprio alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. La comunicazione ufficiale è arrivata nel corso di un evento pubblico, con il ministro presente e coinvolto nel dibattito sulla riforma.

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