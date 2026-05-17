Da Rieti il ministro Calderone rilancia l’articolo 46 della Costituzione
Da Rieti, il ministro Calderone ha annunciato un rilancio dell’articolo 46 della Costituzione, evidenziando l’intenzione di rafforzare la partecipazione dei lavoratori nelle imprese. La città si configura come esempio nazionale in relazione all’attuazione della legge n. 762025, dedicata proprio alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. La comunicazione ufficiale è arrivata nel corso di un evento pubblico, con il ministro presente e coinvolto nel dibattito sulla riforma.
La città di Rieti come apripista nazionale nell’attuazione della legge n. 762025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Al centro del convegno “Rieti, laboratorio di partecipazione. La legge n. 762025 e le opportunità per il territorio”, ospitato presso la sede di Asm Rieti, l’avvio del percorso che porterà la municipalizzata del Comune a eleggere un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione. All’iniziativa ha preso parte il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato il valore dell’esperienza reatina come concreta attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. 🔗 Leggi su Formiche.net
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