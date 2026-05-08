Oggi, nella città di Rieti, si registra l’applicazione concreta dell’articolo 46 della Legge n. 762025, che riguarda la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni aziendali. Questa norma, entrata in vigore, mira a coinvolgere i dipendenti nella gestione delle imprese e segna un passo importante nel quadro legislativo. La città si distingue come esempio di attuazione di questa normativa, con un’implementazione che si conclude con l’entrata in vigore ufficiale.

La città di Rieti si pone oggi ufficialmente come avanguardia nell’attuazione della Legge n. 762025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Nel corso del convegno “Rieti, laboratorio di partecipazione. La Legge n. 762025 e le opportunità per il territorio”, tenutosi presso la sede dell’ azienda multiservizi ASM Rieti, è stato presentato il percorso che vede la municipalizzata del Comune di Rieti tra le prime realtà in Italia ad eleggere un rappresentante dei lavoratori all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione.?L’iniziativa ha visto la partecipazione straordinaria del Ministro del Lavoro e delle Politiche...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Partecipazione modello Rieti, Calderone: “L’articolo 46 entra finalmente nella vita reale”

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