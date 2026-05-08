La prima ministra giapponese Takaichi Sanae ha proposto di riformare l’articolo 9 della Costituzione, un tema che ha occupato la sua agenda anche durante la festività della “Golden Week”, tipicamente dedicata alle celebrazioni nazionali. La sua volontà di cambiare le norme costituzionali si inserisce in un più ampio dibattito politico sulla posizione del paese rispetto alle questioni di difesa e sicurezza. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra i membri del governo e gli esponenti dell’opposizione.

Impegni uno dietro l’altro per la prima ministra Takaichi Sanae, che neanche la tradizionale, amata e lunga festività “Golden Week” è riuscita a modificare. Le ultime due settimane l’hanno vista spostarsi dal Vietnam all’Australia, probabilmente con l’intento di rafforzare il ruolo del Giappone in un momento in cui l’influenza della Cina sul Pianeta è in aumento, e si diffondono dubbi sulle scelte degli Stati Uniti. Dubbi che la fedele discepola dello scomparso premier Abe Shinzo, politicamente solidale e amica dello statunitense Donald Trump, punta a rendere meno incisivi sulla popolazione, preoccupata tra l’altro per la difficoltà dell’economia a prendere slancio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il senso dei premier giapponesi per la guerra: anche Takaichi vuole cambiare l’articolo 9 della Costituzione

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