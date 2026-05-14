Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai a Roma si trasformerà nella 'Piazza del Rispetto', un’area dedicata ai giovani, alle famiglie e alle scuole per favorire momenti di confronto e partecipazione. La manifestazione si inserisce nella Maratona Bullismo 2026 e mira a creare un luogo di incontro nel cuore della città, offrendo uno spazio aperto dove discutere e sensibilizzare sui temi legati al rispetto e alla prevenzione del bullismo. L’evento coinvolge diverse fasce di età e diverse realtà del territorio.

Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai si trasformerà nella 'Piazza del Rispetto', un grande spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Torna la Maratona Bullismo, evento nazionale promosso dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni il cuore di Roma ospiterà attività sportive, incontri istituzionali, testimonianze di grandi campioni e momenti di confronto, pensati per avvicinare i ragazzi a temi spesso difficili da affrontare e per creare uno spazio libero da giudizi e stigma, in cui fragilità e difficoltà possano trasformarsi in consapevolezza, crescita e forza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maratona Bullismo 2026, 'Piazza del Rispetto' apre ai giovani, 20-21 maggio piazza Mastai spazio di incontro

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