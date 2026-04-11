Battaglia all' ultimo mozzicone | volontari ripuliscono piazza De Ferrari da tre kg di ' cicche'

Un gruppo di volontari ha raccolto circa tre chili di mozziconi di sigarette dalla piazza principale e dai vicoli circostanti nel centro di Genova. L'intervento è stato promosso dall’associazione Plastic Free, che si occupa di sensibilizzare sull’inquinamento causato dai rifiuti di sigarette. L’attività si è svolta nell’ambito di iniziative volte a contrastare l’abbandono di cicche nell’ambiente urbano. La pulizia ha coinvolto diversi punti del centro storico.

Battaglia all'ultimo mozzicone tra piazza De Ferrari e vicoli limitrofi del centro di Genova. Un'iniziativa di Plastic Free, associazione di volontariato che si batte per informare sull'inquinamento che da tempo cerca anche di portare avanti la sua opera di sensibilizzazione sulle ‘cicche’ di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Plastica, cicche e rifiuti. I ragazzi dell’Iis Da Vinci ripuliscono la spiaggiaÈ stata una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva quella che si è svolta all’Area Floristica “Tre Case” di Civitanova, dove gli... I volontari ripuliscono Calco da un quintale di rifiuti, è allarme bottiglie di alcoliciPlastic Free ha dedicato la domenica alla pulizia delle vie del comune brianzolo.