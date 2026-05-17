Guendalina Bolis, originaria di Petosino, ha recentemente ottenuto riconoscimenti nel settore finanziario in Spagna. Attualmente ricopre il ruolo di direttrice investimenti presso la banca Abanca, ed è stata selezionata come finalista ai FundsPeople Awards negli anni 2023 e 2024. Oltre alla carriera professionale, condivide con il compagno una forte passione per storia e culture. La sua esperienza si sviluppa tra l’Italia e la Spagna, dove ha consolidato la sua posizione nel mondo della finanza.

LA STORIA. Direttrice investimenti di Abanca, è stata finalista ai FundsPeople Awards 2023 e 2024. Condivide con il compagno Miguel la passione per storia e culture. Il tempo, a volte, si misura con la precisione di un orologio svizzero, altre con la vertigine di un salto nel vuoto. Per Guendalina Bolis, il confine tra la giovinezza e la maturità è coinciso esattamente con un volo di sola andata. Era l’11 settembre 2006, l’ultimo giorno prima di compiere trent’anni. Mentre il mondo ricordava ferite collettive, lei stava curando la propria metamorfosi: un’ultima follia da «ventenne» – così si era detta – per non scivolare nel già visto, per non farsi bastare la rassicurante geometria di una carriera già avviata tra Bergamo e Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Petosino a Madrid: Guendalina Bolis ha conquistato la finanza spagnola

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