Da Petosino a Madrid | Guendalina Bolis ha conquistato la finanza spagnola
Guendalina Bolis, originaria di Petosino, ha recentemente ottenuto riconoscimenti nel settore finanziario in Spagna. Attualmente ricopre il ruolo di direttrice investimenti presso la banca Abanca, ed è stata selezionata come finalista ai FundsPeople Awards negli anni 2023 e 2024. Oltre alla carriera professionale, condivide con il compagno una forte passione per storia e culture. La sua esperienza si sviluppa tra l’Italia e la Spagna, dove ha consolidato la sua posizione nel mondo della finanza.
LA STORIA. Direttrice investimenti di Abanca, è stata finalista ai FundsPeople Awards 2023 e 2024. Condivide con il compagno Miguel la passione per storia e culture. Il tempo, a volte, si misura con la precisione di un orologio svizzero, altre con la vertigine di un salto nel vuoto. Per Guendalina Bolis, il confine tra la giovinezza e la maturità è coinciso esattamente con un volo di sola andata. Era l’11 settembre 2006, l’ultimo giorno prima di compiere trent’anni. Mentre il mondo ricordava ferite collettive, lei stava curando la propria metamorfosi: un’ultima follia da «ventenne» – così si era detta – per non scivolare nel già visto, per non farsi bastare la rassicurante geometria di una carriera già avviata tra Bergamo e Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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