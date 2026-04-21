Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnola

Venus Williams è stata eliminata al torneo WTA 1000 di Madrid da un’americana naturalizzata spagnola. La giocatrice sconfitto ha ottenuto la vittoria durante il match contro Williams, che aveva ricevuto una wild card per partecipare alla competizione. La partita si è conclusa con il successo dell’avversaria, che ha così proseguito nel torneo. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’americana naturalizzata, che ha già avuto successo in passato nel circuito.

La sfida tra wild card del WTA 1000 di Madrid premia Kaitlin Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup: la padrona di casa iberica elimina la statunitense Venus Williams con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà l’altra statunitense Hailey Baptiste, numero 30 del seeding. Nel primo set la spagnola opera il break ai vantaggi nel game d’apertura ed allunga subito sul 2-0. Venus Williams non trova le contromisure e l’iberica vola sul 3-0 pesante, ma nel quarto gioco la statunitense recupera uno dei due break di ritardo. Nel quinto game, però, arriva un altro strappo di Quevedo, che si issa sul 4-1 e poi tiene la battuta, allungando sul 5-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnola Notizie correlate Leggi anche: WTA Austin 2026: Venus Williams subito eliminata da Ajla Tomljanovic Indian Wells, subito fuori Arnaldi e Maestrelli. Venus Williams lotta, ma i 46 anni si sentono...Se il primo giorno di Indian Wells era stato agrodolce per i colori azzurri, le cose non migliorano nella seconda giornata di gare, l’ultima senza...