Sanremo in piedi per Sal Da Vinci | chi è il cantante napoletano che ha conquistato l’Ariston e ha incendiato il web

Durante il Festival di Sanremo 2026, il cantante napoletano Sal Da Vinci ha ricevuto un lungo applauso e una standing ovation dopo aver interpretato “Per sempre sì”. Il pubblico presente in teatro si è alzato in piedi, mentre le emozioni hanno portato alcune persone a piangere. L’artista si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera, ricevendo il riconoscimento degli spettatori.

Un applauso che non finisce più, le lacrime che rigano il volto e un teatro intero in piedi. A Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci conquista l’Ariston con “ Per sempre sì ” e si lascia travolgere dall’emozione davanti a una standing ovation. Prima ancora di cantare, il pubblico intona “ Rossetto e caffè ”, la hit che ha dominato le piattaforme nel 2025. Ma chi è davvero l’artista napoletano che ha fatto piangere Sanremo? Tra teatro, cinema, drammi familiari e gaffe social, la sua è una storia intensa, costruita passo dopo passo. Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York il 7 aprile 1969 da una famiglia napoletana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

