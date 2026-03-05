Da Bulciago all’America il piccolo grande passo di Vittorio Alacqua | Grazie a tanti ora può camminare per la prima volta

Da Bulciago all’America, Vittorio Alacqua fa il suo primo passo da solo dopo aver ricevuto supporto da fisioterapisti e dai genitori. Il bambino, che prima non aveva mai camminato, ora riesce a muoversi con l’aiuto di figure di riferimento e di tecniche specializzate. La scena si svolge sotto gli occhi di chi ha seguito il suo percorso di riabilitazione.

Bulciago (Lecco), 5 marzo 2026 – Piccoli, timidi, sorretto da mamma e pap à e dai fisioterapisti. Eppure i più importanti e decisivi, come lo sono sempre i primi passi, specialmente per chi non aveva mai camminato prima. Vittorio Alacqua, Vitto per tutti, ha mosso i suoi primi passi. L’ intervento a cui è stato sottoposto negli Stati Uniti è perfettamente riuscito. Vitto ha 3 anni. Abita a Bulciago, con mamma Alice e papà Andrea Alacqua. È un bimbo come tutti gli altri: curioso, vivace, gli piace giocare. È affetto però da una rara malattia, la emimelia fibulare isolata, una malformazione congenita degli arti inferiori, che nel suo caso si è manifestata nella forma peggiore, perché è nato senza peroni ad entrambe le gambe, le tibie più corte e ricurve e malformazioni alle caviglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

