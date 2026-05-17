Da oggi monopattini elettrici con l' obbligo della targa Vinciotti | Controlli accurati sulle strade

Da oggi entra in vigore una nuova normativa che riguarda l’utilizzo dei monopattini elettrici. La legge prevede l’obbligo di apporre una targa su ogni veicolo, per garantire la tracciabilità. Sono stati annunciati controlli più rigorosi da parte delle autorità sulle strade, al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni. La normativa si applica a tutti i monopattini elettrici in circolazione, senza distinzione tra chi li utilizza per spostamenti quotidiani o ricreativi.

Da oggi cambia la normativa per chi utilizza il monopattino elettrico. E' entrata ufficialmente in vigore la nuova disciplina nazionale che impone la tracciabilità e la protezione per chiunque scelga di spostarsi utilizzando i piccoli veicoli a due ruote. La motorizzazione civile sta affrontando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Monopattini elettrici: scatta l'obbligo della targa, rischio multe salate

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