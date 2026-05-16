Monopattini elettrici c' è l' obbligo di targa | cosa cambia e come avvengono i controlli

Negli ultimi giorni, sono state presentate oltre 40.000 richieste di targa per i monopattini elettrici, con il 60% di queste arrivate negli ultimi dieci giorni. Il Ministero dei Trasporti ha emesso circa 50.000 contrassegni, che devono essere esibiti dagli utenti durante l’utilizzo dei mezzi. L’introduzione dell’obbligo di targa mira a regolamentare la circolazione di questi veicoli e migliorare i controlli sulle strade. Le autorità hanno avviato verifiche per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

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