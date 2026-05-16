Monopattini elettrici c' è l' obbligo di targa | cosa cambia e come avvengono i controlli
Negli ultimi giorni, sono state presentate oltre 40.000 richieste di targa per i monopattini elettrici, con il 60% di queste arrivate negli ultimi dieci giorni. Il Ministero dei Trasporti ha emesso circa 50.000 contrassegni, che devono essere esibiti dagli utenti durante l’utilizzo dei mezzi. L’introduzione dell’obbligo di targa mira a regolamentare la circolazione di questi veicoli e migliorare i controlli sulle strade. Le autorità hanno avviato verifiche per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.
Come si ottiene la targa Per ottenere la targa servono documento di riconoscimento e il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico. La richiesta del contrassegno si fa online compilando il modulo sul portale dell'automobilista per privati e aziende. Se si usa un'agenzia o altro intermediario questo passa direttamente dal Ministero dei trasporti. Una volta completata la procedura telematica e verificata positivamente la pratica, gli utenti ricevono una comunicazione via e-mail e possono prenotare il ritiro del contrassegno presso l'Ufficio Motorizzazione Civile selezionato. Il prezzo è stabilito in 8,66 euro. Si paga con PagoPA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Monopattini, scatta lobbligo di targa: cosa cambia e cosa si rischia
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