Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 17 maggio | gli ospiti di Francesca Fialdini
Il 17 maggio, il programma “Da noi… A ruota libera” proporrà un pomeriggio dedicato a racconti di vita e momenti di intrattenimento. L’ospite principale sarà Francesca Fialdini, che condurrà un'intervista con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della fiction. Durante la puntata si parlerà di esperienze personali e si ascolteranno nuove storie provenienti da diversi ambiti dello spettacolo. La trasmissione offrirà anche spazi dedicati a momenti di emozione e intrattenimento.
Un pomeriggio ricco di grandi emozioni, nuove storie e protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della fiction. È una nuova puntata di Da noi. A ruota libera: Francesca Fialdini dà appuntamento al suo affezionato pubblico domenica 17 maggio, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo). Nel corso del pomeriggio la padrona di casa darà spazio a tanti ospiti, tra storie di rinascita e racconti capaci di lasciare il segno. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 17 maggio. Francesca Fialdini anche questa settimana accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a 360 gradi, tra carriera e vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nuovo Appuntamento con 'Da noi a ruota libera'
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