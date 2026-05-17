Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 17 maggio | gli ospiti di Francesca Fialdini

Il 17 maggio, il programma “Da noi… A ruota libera” proporrà un pomeriggio dedicato a racconti di vita e momenti di intrattenimento. L’ospite principale sarà Francesca Fialdini, che condurrà un'intervista con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della fiction. Durante la puntata si parlerà di esperienze personali e si ascolteranno nuove storie provenienti da diversi ambiti dello spettacolo. La trasmissione offrirà anche spazi dedicati a momenti di emozione e intrattenimento.

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