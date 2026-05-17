Da noi… a ruota libera oggi domenica 17 maggio | gli ospiti di Francesca Fialdini

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 17 maggio, alle ore 17, va in onda su Rai 1 una nuova puntata del programma televisivo condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione si presenta con un formato in diretta, offrendo agli spettatori un appuntamento domenicale dedicato a vari temi e ospiti. La puntata rappresenta un momento di approfondimento e dialogo, come avviene abitualmente durante la trasmissione, che si svolge nel consueto orario pomeridiano.

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(Adnkronos) – 'Da noi. a ruota libera' torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta su Rai 1 alle 17.20, condotto da Francesca Fialdini.  Tra gli ospiti di oggi, Fiordaliso, cantautrice di grandi successi, impegnata attualmente in un tour che l’ha portata prima in Australia – da dove è appena rientrata –. L'articolo Da noi. a ruota libera, oggi domenica 17 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Francesca Fialdini torna con nuovi ospiti a Da Noi… a Ruota Libera

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