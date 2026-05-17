Il palinsesto televisivo di Rai 1 domenica 17 maggio 2026 prevede due programmi in prima serata, Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, che presenteranno ospiti diversi. Tra gli invitati ci saranno artisti e cantanti noti, pronti a condividere le proprie esperienze e a esibirsi davanti al pubblico. La giornata televisiva si snoda tra musica, racconti di vita e momenti di intrattenimento, offrendo agli spettatori un pomeriggio ricco di emozioni e testimonianze provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

La domenica televisiva di Rai 1 torna a intrecciare musica, emozioni e storie di vita con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, due programmi che continuano a raccontare l’Italia attraverso i suoi protagonisti. Il 17 maggio 2026 sarà una giornata di incontri e confessioni, tra artisti che hanno segnato la storia della musica e volti che portano sul piccolo schermo esperienze di forza e rinascita. Mara Venier e Francesca Fialdini guidano un pomeriggio che alterna leggerezza e riflessione, con ospiti capaci di toccare corde diverse del pubblico. Chi aprirà il pomeriggio con la sua voce e la sua storia? Quali temi animeranno i salotti di Rai 1? E quali momenti emozioneranno di più gli spettatori? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti del 17 maggio 2026: Fiordaliso, Vecchioni e le emozioni del pomeriggio Rai

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Nuovo Appuntamento con 'Da noi a ruota libera'

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