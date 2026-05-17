Da imprenditrice trentennale ad astrologa simbolista la storia di Loretta Lombardi | Così ho creato l' atelier delle stelle
Loretta Lombardi, originaria di una città italiana, ha iniziato la sua carriera come imprenditrice nel settore commerciale, mantenendo questa attività per circa trent'anni. Successivamente ha deciso di dedicarsi all'astrologia simbolista, studiando e analizzando pianeti, case e transiti celesti. Ha aperto un atelier dedicato a questa disciplina, portando avanti un percorso di trasformazione professionale e personale. La sua esperienza spazia tra il mondo imprenditoriale e quello dell'astrologia, con un focus sulla creazione di uno spazio dedicato all'interpretazione dei simboli astrologici.
Da imprenditrice trentennale ad astrologa simbolista, immersa in pianeti, case e transiti. Per la forlivese Loretta Lombardi il passo non è stato breve ma, una volta fatto, è stato pieno di soddisfazioni. Fino al 2012 ha lavorato come responsabile del centro copie e servizi Eliotecnica. Un punto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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