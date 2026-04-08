Un partecipante ha raccontato di aver vinto una competizione legata a una gara delle uova e di aver trascorso la serata con amici. Ha aggiunto che, per festeggiare il suo 38º compleanno, ha organizzato una cena insieme a persone conosciute a Tredozio, con un particolare riferimento a un gruppo di amici di quella località. La narrazione si concentra su eventi personali e incontri conviviali.

"Per festeggiare il mio 38esimo compleanno, in onore dei miei amici di Tredozio, in particolare Marco Ferretti e la sua famiglia, il giorno di Pasqua ho partecipato al Campionato nazionale di mangiatori di uova sode, inghiottendone 25 in neppure tre minuti e battendo tutti i record, forse anche quello italiano, come sostengono gli organizzatori della Sagra e Palio dell’Uovo, Pro loco e Comune". E’ soddisfatto Rasel Khan, originario del Bangladesh, da 27 anni in Italia e da 10 con la cittadinanza italiana, titolare della ditta individuale Clima Termo di Riolo Terme, dove vive con la moglie bellunese Anna Doglioni e tre figli. Rasel Khan, come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così ho vinto la gara delle uova. E poi ho cenato con gli amici"

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