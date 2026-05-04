Bonolis e la scommessa vinta | Ho creduto in Chivu da subito ha creato una mente alveare Scudetto? Sarebbe stato da pazzi non vincerlo

Il noto presentatore e tifoso nerazzurro ha commentato lo scudetto appena conquistato dalla squadra di Chivu. Durante un’intervista, ha spiegato di aver sempre creduto nelle capacità del difensore e ha descritto il suo contributo come quello di una mente alveare. Ha inoltre affermato che vincere il campionato sarebbe stato impensabile non riuscirci, considerando le potenzialità della formazione.

di Alberto Petrosilli Bonolis, noto presentatore e tifoso dell’Inter, ha analizzato a Repubblica lo scudetto vinto dai nerazzurri di Chivu: le dichiarazioni. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Bonolis ha analizzato il trionfo nerazzurro, sottolineando l’importanza del tecnico nel ricompattare un ambiente difficile. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CHIVU – « Ho creduto in Chivu, da subito. L’avevo conosciuto di persona nel lungo viaggio in macchina di ritorno da Istanbul insieme a Zanetti dopo la finale col City. Soprattutto: una brava persona. Secondo: scegliere un giovane come lui nasceva da una scelta precisa. Uno con il suo passato, il calcio lo conosce di sicuro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonolis e la scommessa vinta: «Ho creduto in Chivu da subito, ha creato una mente alveare. Scudetto? Sarebbe stato da pazzi non vincerlo» Notizie correlate Boga è una scommessa vinta da Comolli: la Juve può riscattarlo per appena 5 milioniQuindi Boga è il miglior colpo di mercato della Juve fatto fin qui nell’era Comolli? A volte i numeri mentono, altre volte no. Leggi anche: UniBg OnAir, tre anni dopo: “Da sfida a realtà consolidata, una scommessa vinta” Contenuti utili per approfondire Bonolis: Ho sempre creduto in Chivu. Gli scontri diretti? Lasciata qualche caramella agli altriPaolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, ha parlato di Cristian Chivu nel corso di una intervista concessa oggi a La Repubblica, il giorno dopo il 21°. tuttomercatoweb.com Scudetto Inter, Bonolis: Vittoria della rinascita. Gianfelice Facchetti: Chivu bella sorpresaIl giorno dopo il successo contro il Parma, la festa scudetto dell'Inter continua. Un successo bello perché più che inaspettato è stato figlio di una rinascita. Paolo Bonolis, grande tifoso nerazzur ... adnkronos.com