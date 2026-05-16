A partire dall'1 giugno 2026, sarà attivo un sistema di rimborso del pedaggio autostradale in presenza di blocchi del traffico o altre interruzioni. Questa misura riguarda i veicoli che si trovano in coda a causa di lavori in corso o incidenti. Tuttavia, alcuni consumatori si mostrano scettici, temendo che questa iniziativa possa portare a un aumento generale delle tariffe per recuperare i costi. La novità interessa le tratte soggette a lavori o restrizioni temporanee e mira a compensare gli automobilisti coinvolti in situazioni di disagio.

Ma andiamo per ordine: gli automobilisti “potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti”, attuando così la delibera del 2025 dell’Autoritàdi regolazione dei trasporti (Art). In questa prima fase, avvisa però il Codacons, i ritardi da cantieri riguarderanno solo i disservizi su percorsi che insistono interamente su “tratte gestite dal medesimo concessionario”. Mentre i rimborsi per cantieri presenti su tratte gestite da più concessionari scatteranno “entro il primo dicembre 2026”. Nel dettaglio, se si guarda alla normativa, in caso di ritardi dovuti a cantieri i rimborsi... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrade: rimborso del pedaggio per i cantieri. Consumatori scettici: “Rischio aumenti per recuperare i soldi”

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