Curiosità procede il restauro dell' affresco presso la Parrocchia Santa Trofimena nella SS Annunziata
Nella chiesa della SS. Annunziata, a breve distanza da Le Fornelle, è in corso il restauro di un affresco situato all’interno della parrocchia Santa Trofimena. L’intervento, iniziato da alcuni mesi, prevede operazioni di conservazione e pulitura dell’opera, che si trovava in condizioni di degrado. Le opere di restauro sono state affidate a specialisti del settore e sono ancora in corso. La fase attuale si concentra sulla rimozione di stuccature e sulla stabilizzazione dei colori originali.
Procede il restauro dell'affresco presso la Parrocchia Santa Trofimena nella SS. Annunziata, a pochi passi da Le Fornelle: si tratta di un lavoro paziente che sta dando i suoi frutti. L'affresco medievale ritrae presumibilmente la Madonna delle Grazie, seduta su un trono col Bambino e accanto la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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