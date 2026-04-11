Preghiera per la pace il cardinale Battaglia nella parrocchia di Torre Annunziata

Durante una cerimonia religiosa nella parrocchia di Torre Annunziata, un cardinale ha pronunciato una preghiera dedicata alla pace. Ha sottolineato che la pace proposta da Gesù non riguarda solo il cessare del fuoco, ma anche un cambiamento interiore che coinvolge ogni individuo. La riflessione si è concentrata sull’importanza di un impegno personale per favorire un clima di serenità e comprensione tra le persone.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi “. Con queste parole, pronunciate nel messaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua e rilanciata con forza nell’udienza dell’8 aprile di fronte ai drammatici sviluppi del conflitto in Medio Oriente, Papa Leone XIV ha convocato la Chiesa intera a una Veglia di Preghiera per la Pace, che si celebra questa sera nella Basilica di San Pietro. L’Arcidiocesi di Napoli raccoglie con piena adesione questo appello accorato e risoluto del Santo Padre e invita tutte le comunità parrocchiali, le comunità religiose, le cappellanie e le rettorie a fare propria questa iniziativa, vivendo nella preghiera il grido di pace che sale dal cuore della Chiesa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Preghiera per la pace, il cardinale Battaglia nella parrocchia di Torre Annunziata Veglia di preghiera per la pace: il Cardinale Battaglia si unisce all'appello di Papa Leone«La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi». Preghiera per la pace alla Santissima AnnunziataFirenze, 5 marzo 2026 – Può una preghiera fermare le bombe? Sicuramente può innescare processi di dissociazione dalla violenza utilizzata come uno...