Il 25 maggio 2026, al Teatro Franco Parenti di Milano, sarà presentato “Cuore di cactus”, uno spettacolo scritto da Antonio Calabrò. L’evento si inserisce in una cornice di memoria e testimonianza, un diario civile che combina musica e narrazione. La data scelta richiama il 23 maggio 1992, giorno in cui una strage mafiosa a Capaci ha cambiato il modo di percepire il tema della legalità nel Paese.

Milano – Il 23 maggio 1992 segna uno spartiacque: con la strage mafiosa di Capaci l’Italia comprende che restare neutrali non è più possibile. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 alle ore 17:58 con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d'ammonio mentre transitava il corteo della scorta con a bordo Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di Polizia, sistemati in tre Fiat Croma blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ventitré i feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cuore di cactus” di Antonio Calabrò al Teatro Franco Parenti il 25 maggio 2026: una diario civile tra musica e memoria

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