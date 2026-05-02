Al Teatro Franco Parenti si presenta uno spettacolo che esplora il rapporto tra gioventù e nichilismo, con particolare attenzione alle sensazioni di sospensione e alienazione. Tra scene che analizzano l’uso della musica come rifugio e i riferimenti alla cocaina come mezzo di controllo, il testo mette in luce temi legati alla ricerca di senso e alle modalità di fuga di una generazione. La rappresentazione invita a riflettere sulle dinamiche di un’epoca caratterizzata da incertezza e disagio.

? Cosa scoprirai Come può la musica trasformarsi in un altare per l'isolamento?. Perché la cocaina viene usata come strumento per controllare il destino?. Chi rompe l'equilibrio dei ragazzi con il peso di una maternità?. Come si affronta l'invisibilità sociale rifugiandosi solo nelle ore notturne?.? In Breve Rappresentazione in Sala Tre dal 12 al 17 maggio 2026. Attori Michele Eburnea, Filippo Marone e Gaja Masciale interpretano i protagonisti. Produzione curata da Colline Far con il supporto di BeiRicordi. La pièce dura circa un'ora tra musica e scenografia con console dj. Dal 12 al 17 maggio 2026, la Sala Tre del Teatro Franco Parenti ospiterà la rappresentazione di Gente spaesata, un nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Sofia Russotto che mette in scena il nichilismo di una gioventù sospesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Franco Parenti: il nichilismo di una gioventù sospesa

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