Al Teatro Franco Parenti, due cantastorie portano in scena uno spettacolo che attraversa l’Italia, mescolando dialetti e storie di speranza. Lo spettacolo, intitolato

.Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo stivale è uno spettacolo scritto e interpretato da Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, con la regia di Raffaele Latagliata e il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti. Sul palco, due cantastorie e un sogno che pare un azzardo. Il viaggio è fisico, si snoda lungo una precisa geografia, ed è al tempo stesso interiore: attraversa tradizioni, dialetti, leggende e piccoli riti quotidiani. Ma soprattutto, diventa il percorso di due persone che cercano un’occasione capace di cambiare la loro vita. Un’opportunità che forse arriverà, o forse no, e che comunque non avrà la forma immaginata all’inizio del cammino.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Al Teatro Franco Parenti, due cantastorie attraversano l’Italia, tra dialetti e sogni di riscatto

Tg3 Lombardia - Un tram che si chiama desiderio - Teatro Franco Parenti

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