Sanzioni Usa contro Cuba L’Avana attacca | Punizione collettiva

Le tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba si sono riacutizzate dopo che Washington ha annunciato nuove sanzioni contro l’isola. L’Avana ha risposto accusando le misure di essere una punizione collettiva che colpisce la popolazione. Le misure, che prevedono restrizioni economiche e commerciali, sono state adottate senza comunicazioni ufficiali anticipate. La situazione ha riacceso il confronto tra i due paesi, già segnato da anni di tensioni diplomatiche.

Nuove tensioni tra Stati Uniti e Cuba dopo l’introduzione di misure coercitive da parte di Washington. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha condannato duramente le decisioni dell’amministrazione guidata da Donald Trump, parlando di una “punizione collettiva” nei confronti del popolo cubano. La posizione del governo cubano In un messaggio pubblicato sui social, Diaz-Canel ha respinto “fermamente” le sanzioni, definite anche “illegali” e “abusive”. Secondo L’Avana, le misure colpiscono indiscriminatamente l’intero Paese, aggravando una situazione economica già fragile. Le disposizioni statunitensi prendono di mira soggetti operanti in settori strategici dell’economia cubana, tra cui energia, difesa, servizi finanziari e attività minerarie, oltre a funzionari accusati di violazioni dei diritti umani o corruzione.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanzioni Usa contro Cuba, L’Avana attacca: “Punizione collettiva” Notizie correlate Leggi anche: Cuba spara contro un motoscafo Usa: sale la tensione tra Washington e L’Avana Leggi anche: Cuba spara contro un’imbarcazione civile Usa di fronte alle sue coste, 4 morti. L’Avana: “Avevano un arsenale, erano terroristi” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cuba: Trump annuncia inasprimento sanzioni, e' minaccia straordinaria; Ministro esteri Cuba, 'le sanzioni Usa sono una punizione collettiva'; Cuba, i negoziati con gli Usa e la paura della guerra; Cuba all’ONU denuncia l’embargo USA contro la popolazione: E’ guerra economica. Sanzioni Usa contro Cuba, L’Avana attacca: Punizione collettivaDiaz-Canel critica le nuove misure di Washington. Proteste e cortei per il Primo Maggio tra tensioni e crisi economica ... gazzettadelsud.it Sanzioni Usa e Cuba: L'Avana parla di misure coercitive e ripercussioni sull'isolaIl ministero degli Esteri cubano attacca le sanzioni Usa del 1-2 maggio 2026, definendole misure unilaterali ed extraterritoriali che aggravano la crisi energetica e sociale sull'isola ... notizie.it Trump stringe la morsa su Cuba, varate nuove sanzioni. Il presidente Usa firma un ordine esecutivo con le nuove misure #ANSA - facebook.com facebook Trump stringe la morsa su Cuba, varate nuove sanzioni. Il presidente Usa firma un ordine esecutivo con le nuove misure #ANSA x.com