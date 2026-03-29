Aiuti umanitari a Cuba arrivano a L’Avana le due barche a vela disperse da giorni – Video

Due barche a vela che trasportavano aiuti umanitari dal Messico a Cuba sono arrivate all’Avana nel tardo pomeriggio di sabato. Le imbarcazioni erano scomparse giorni fa a causa di condizioni meteo avverse e avevano perso i contatti con le autorità. La marina messicana ha comunicato di averle individuate poco prima dell’arrivo a destinazione.

Due barche a vela scomparse mentre trasportavano aiuti umanitari dal sud del Messico a Cuba sono arrivate all’ Avana sabato pomeriggio, poche ore dopo che la marina messicana aveva dichiarato di averle individuate giorni dopo che avevano perso i contatti a causa del maltempo. Le imbarcazioni, con a bordo almeno otto persone, erano partite da Isla Mujeres, nel sud del Messico, il 20 marzo e avevano poi perso i contatti, suscitando preoccupazione in Messico e a Cuba. Una volta arrivati sull’isola, Adnaan Stumo, coordinatore del convoglio di barche a vela, ha affermato che il maltempo era responsabile del ritardo, ringraziando la marina messicana per il supporto e per essersi assicurata che stessero bene, aggiungendo che erano “felici” di iniziare a consegnare gli aiuti ai cubani sull’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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