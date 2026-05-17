Crolla il solaio di una casa disabitata area transennata e messa in sicurezza

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Neviano si è verificato il crollo del solaio di una casa disabitata situata tra piazza Salvo d’Acquisto e via Umberto I. L’edificio si trova in una zona semiperiferica della cittadina. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, e l’area è stata transennata e messa in sicurezza per evitare rischi. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze legate al cedimento. La struttura risulta inattiva da tempo.

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NEVIANO – Attimi di grande spavento questa mattina a Neviano per un cedimento strutturale che ha interessato un’abitazione privata al piano terra situata in una zona semiperiferica della cittadina, esattamente tra piazza Salvo d’Acquisto e via Umberto I.Per cause riconducibili allo stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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