Via Iacopo Lo Verde intervento straordinario per la sicurezza | area transennata e viabilità modificata

Questa mattina, in via Iacopo Lo Verde, il II Municipio ha promosso un intervento straordinario per garantire la sicurezza pubblica. L’area è stata transennata e la viabilità modificata per affrontare una situazione di potenziale pericolo. L’operazione ha coinvolto diverse forze e ha portato a cambiamenti temporanei nella circolazione nel quartiere.

Intervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio ha coordinato un’operazione straordinaria per affrontare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale con le sezioni Ecologia e Utu. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Voragine in strada in via Calenda: transennata l'areaCede l'asfalto a Salerno: è la volta di via Calenda dove, questo pomeriggio, si è aperta una voragine lungo la strada.

Strade e viabilità a Faenza, Liverani (Area Liberale): "Asfalti deteriorati, serve un intervento urgente"A pochi mesi dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Faenza si scalda e a tornare oggetto di discussione sono le condizioni del manto...

Tutto quello che riguarda Via Iacopo

Temi più discussi: Via Iacopo Lo Verde, blitz del II Municipio di Catania: il terreno è comunale; Caso via Iacopo Lo Verde: l’area è comunale e scatta l’intervento per la sicurezza; TgFlash del 11 marzo – EDIZIONE SERA.

Caso via Iacopo Lo Verde: l’area è comunale e scatta l’intervento per la sicurezzaCATANIA – Operazione straordinaria questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio di Catania ha coordinato un vero e proprio blitz ... newsicilia.it

Via Iacopo Lo Verde, blitz del II Municipio di Catania: il terreno è comunaleCarnazza: «Avviate messa in sicurezza e bonifica, ora il muro per ripristinare il doppio senso» Intervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde a Catania, dove il II Municipio ha coordinato ... ienesiciliane.it

Via Iacopo Lo Verde, blitz del II Municipio di Catania: il terreno è comunale Carnazza: «Avviate messa in sicurezza e bonifica, ora il muro per ripristinare il doppio senso» Intervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio ha coordi facebook