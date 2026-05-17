Crociere e ambiente | l’impatto dei grandi scafi tra inquinamento e rischi

Le crociere rappresentano un settore in crescita che solleva numerose questioni riguardo al suo impatto sull’ambiente e sulla salute pubblica. Le emissioni di black carbon, rilasciate dai grandi scafi, sono al centro di discussioni legate ai rischi per i passeggeri e le comunità costiere. Contestualmente, il progetto di ampliamento del porto di Fiumicino ha scatenato divisioni tra le associazioni ambientaliste, alcune favorevoli a nuove infrastrutture, altre critiche verso l’aumento del traffico marittimo e i potenziali effetti sull’ecosistema locale.

? Domande chiave Come influiscono le emissioni di black carbon sulla salute dei passeggeri?. Perché il nuovo porto di Fiumicino divide le associazioni ambientaliste?. Quali rischi sanitari corrono i viaggiatori per lo spreco alimentare?. Come può il lusso delle crociere distruggere gli ecosistemi fragili?.? In Breve 1,1 milioni di passeggeri in Italia nel 2025 tra 180 unità nei porti.. Progetto porto Royal Caribbean a Fiumicino controplottato dai comuni di Roma e Fiumicino.. Rischi sanitari Norovirus e hantavirus legati a isolamento e contatto con natura.. Emissioni di CO2, ossidi di azoto, zolfo e black carbon da 6000 imbarcazioni.. Milioni di passeggeri scelgono ogni anno il turismo marittimo, ma i dati del 2025 indicano che in Italia sono stati 1,1 milioni i viaggiatori a bordo di navi da crociera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A quanto pare la Salis intende vietare la pubblicità delle crociere in una città che vive di mare e di turismo come Genova. E per non farsi mancare nulla vuole mettere al bando anche la pubblicità per i voli aerei. Davvero geniale questo sindaco. Dovremmo farl x.com

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